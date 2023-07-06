В Адыгее ливни и град спровоцировали пять чрезвычайных ситуаций с начала года

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил совещание в Краснодаре с секретарем Совбеза РФ и полпредом президента РФ в по Южному Федеральному округу

С начала года в республике зафиксировали пять чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального уровня, вызванных обильными ливнями и градом. Всего в зону ЧС попало почти 1,6 тыс. домовладений, пострадало 750 га сельхозугодий. Как сообщила пресс-служба главы Адыгеи, граждане, пострадавшие от подтоплений, получили единовременную материальную помощь.

Непогода обрушилась на Адыгею:

Как рассказал на совещании Мурат Кумпилов, для защиты населения от паводков в республике работают над обеспечением безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). За 2021-2023 годы сократилось число ГТС в неудовлетворительном состоянии и безхозных. В этом году власти планируют завершить капремонт аварийных участков пяти защитных дамб (в том числе двух бесхозных) и ликвидировать одно водорегулирующее ГТС.

Для повышения уровня пожарной безопасности в Адыгее в этом году обновили законодательную базу, обследовали подверженные угрозе лесных пожаров территории, ведут информационную работу с жителями.

«Защита наших жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — важнейшая задача для органов власти всех уровней. В Адыгее выработаны алгоритмы действий при ЧС, они на практике доказали свою эффективность. При поддержке федерального руководства продолжим работу над наращиванием резервов и развитием комплексной системы обеспечения безопасности населения и территорий», — отметил Кумпилов.

На совещании главам регонов поручили обеспечить антитеррористическую защищенность энергетических, биологически и химически опасных объектов, образовательных организаций и других мест массового пребывания людей.

Как писали Юга.ру, в Адыгее началась реконструкция участка дороги Даховская — плато Лагонаки.

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