В Адыгее ливни и град спровоцировали пять чрезвычайных ситуаций с начала года

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил совещание в Краснодаре с секретарем Совбеза РФ и полпредом президента РФ в по Южному Федеральному округу

С начала года в республике зафиксировали пять чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального уровня, вызванных обильными ливнями и градом. Всего в зону ЧС попало почти 1,6 тыс. домовладений, пострадало 750 га сельхозугодий. Как сообщила пресс-служба главы Адыгеи, граждане, пострадавшие от подтоплений, получили единовременную материальную помощь.

Как рассказал на совещании Мурат Кумпилов, для защиты населения от паводков в республике работают над обеспечением безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). За 2021-2023 годы сократилось число ГТС в неудовлетворительном состоянии и безхозных. В этом году власти планируют завершить капремонт аварийных участков пяти защитных дамб (в том числе двух бесхозных) и ликвидировать одно водорегулирующее ГТС.

Для повышения уровня пожарной безопасности в Адыгее в этом году обновили законодательную базу, обследовали подверженные угрозе лесных пожаров территории, ведут информационную работу с жителями.