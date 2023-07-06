В Ейском районе Краснодарского края оцепили территорию из-за сообщения о падении беспилотника

В оперштабе Краснодарского края в 16:24 6 июля рассказали, что в ЕДДС Ейского района поступило сообщение об обнаружении в поле обломков предположительно БПЛА.

Там добавили, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. О каком населенном пункте идет речь, не сообщается. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы.

Участок оцепили, угрозы для жителей нет, пишет оперштаб.