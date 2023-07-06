В Ейском районе Краснодарского края оцепили территорию из-за сообщения о падении беспилотника
Жители Ейского района Кубани сообщили о нахождении якобы обломков бпла, информацию проверяют специалисты
В оперштабе Краснодарского края в 16:24 6 июля рассказали, что в ЕДДС Ейского района поступило сообщение об обнаружении в поле обломков предположительно БПЛА.
Там добавили, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. О каком населенном пункте идет речь, не сообщается. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы.
Участок оцепили, угрозы для жителей нет, пишет оперштаб.
Напомним, днем 2 июля в соцсетях стали появляться фото и видео из Приморско-Ахтарска. Пользователи из разных мест города снимали огромные клубы дыма, поднимающиеся вверх. Обо всем, что известно, Юга.ру писали здесь.
22 июня Юга.ру писали о том, что на мосту между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв. А 19 июня на севере Крыма сбили два беспилотника.
Утром 31 мая стало известно об атаке беспилотником Афипского НПЗ недалеко от Краснодара, подробно Юга.ру писали об этом здесь. Чуть позже оперштаб региона подтвердил, что еще один дрон пытался атаковать Ильский НПЗ этим же утром, около 4 часов.
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