Громкий звук, клубы дыма. Губернатор Краснодарского края прокомментировал случившееся в Приморско-Ахтарске

Около 17:00 часов днем 2 июля в соцсетях стали появляться фото и видео из Приморско-Ахтарска. Пользователи из разных мест города снимали огромные клубы дыма, поднимающиеся вверх. Кто-то снял движущуюся пожарную машину и звук сирен. Авторы почти не комментируют во время съемки, но на одном из видео слышен взволнованный голос женщины, которая не понимает, где это произошло, и голос ребенка, который говорит, что не хочет на это смотреть.

Уже в начале шестого событие прокомментировал, также в телеграм-канале, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В посте употребляются такие слова как «ситуация» и «произошедшее». Также глава региона написал, что жертв и пострадавших нет, жилые дома и объекты инфраструктуры, по предварительной информации, не повреждены.

Примечательно, что предыдущий пост в телеграм-канале главы региона тоже о Приморско-Ахтарском районе. В рубрике «МаршрутыКубани» он рассказывает о лиманах и пляжах, активном отдыхе, местных легендах и красотах природы.

Приморско-Ахтарск — город в Краснодарском крае на берегу Азовского моря, приблизительно в 150 км от Краснодара и 200 км от Ейска. В Приморско-Ахтарске есть порт, а к северу-востоку от города находится одноименный военный аэродром.

По информации источника «Известий» , в северо-восточной части города упала ракета. Образовалась воронка глубиной 5 м и диаметром 20 м.

22 июня Юга.ру писали о том, что на мосту между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв. А 19 июня на севере Крыма сбили два беспилотника.

Утром 31 мая стало известно об атаке беспилотником Афипского НПЗ недалеко от Краснодара, подробно Юга.ру писали об этом здесь. Чуть позже оперштаб региона подтвердил, что еще один дрон пытался атаковать Ильский НПЗ этим же утром, около 4 часов.