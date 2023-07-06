В Сочи добавили авиарейсы из регионов России

Еженедельно из четырех миллионников России в Сочи будут летать 35 авиарейсов

Из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга начнут летать дополнительные рейсы в Сочи. Из этих городов на побережье ежедневно запланирован дополнительный рейс, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Таким образом, еженедельно в Сочи из Санкт-Петербурга будут выполнять 21 рейс, а из Казани, Уфы и Екатеринбурга — 14 рейсов. Также в Сочи из Санкт-Петербурга каждый день летают пять рейсов авиакомпании «Россия».

Ранее Юга.ру писали, что со 2 июля самолеты начали летать между Сочи и Ставрополем. Рейсы выполняют два раза в неделю, стоимость билета начинается от 2 тыс. рублей.

Также в Сочи начали курсировать круглосуточные автобусы между вокзалом и аэропортом.