В Сочи добавили авиарейсы из регионов России

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Еженедельно из четырех миллионников России в Сочи будут летать 35 авиарейсов

Из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга начнут летать дополнительные рейсы в Сочи. Из этих городов на побережье ежедневно запланирован дополнительный рейс, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Таким образом, еженедельно в Сочи из Санкт-Петербурга будут выполнять 21 рейс, а из Казани, Уфы и Екатеринбурга — 14 рейсов. Также в Сочи из Санкт-Петербурга каждый день летают пять рейсов авиакомпании «Россия».

Ранее Юга.ру писали, что со 2 июля самолеты начали летать между Сочи и Ставрополем. Рейсы выполняют два раза в неделю, стоимость билета начинается от 2 тыс. рублей. 

Также в Сочи начали курсировать круглосуточные автобусы между вокзалом и аэропортом. 

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