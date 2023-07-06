В СК Краснодарского края возбудили уголовное дело после происшествия на заводе в Павловской

На консервном заводе в Павловской пострадали люди. В СК завели дело, прокуратура начала проверку

Инцидент произошел 5 июля на заводе ООО «Грин Рей Кубань» в станице Павловской. Там разгерметизировался автоклав для изготовления консервов. В результате пострадали четыре человека в возрасте от 31 до 37 лет. Они получили ожоги, рассказали в пресс-службе СУ СКР Краснодарского края. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). Следователи изъяли на предприятии записи с камер видеонаблюдения и техническую документацию, назначены судебные экспертизы.

Также проверку начали в прокуратуре Павловского района. Сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об охране труда на предприятии.