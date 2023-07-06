В СК Краснодарского края возбудили уголовное дело после происшествия на заводе в Павловской

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На консервном заводе в Павловской пострадали люди. В СК завели дело, прокуратура начала проверку

Инцидент произошел 5 июля на заводе ООО «Грин Рей Кубань» в станице Павловской. Там разгерметизировался автоклав для изготовления консервов. В результате пострадали четыре человека в возрасте от 31 до 37 лет. Они получили ожоги, рассказали в пресс-службе СУ СКР Краснодарского края. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. 

В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). Следователи изъяли на предприятии записи с камер видеонаблюдения и техническую документацию, назначены судебные экспертизы. 

Также проверку начали в прокуратуре Павловского района. Сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об охране труда на предприятии.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе во время стажировки погиб 17-летний парень. Ночью он работал на строительной площадке и его рука попала в барабан-валик конвейерной ленты. Подростку не объяснили правила техники безопасности и не выдали средства защиты.

Павловский район Прокуратура Следственный комитет

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