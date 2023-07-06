В Краснодаре пройдет выставка мрачного сюрреализма

Краснодарский край

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  • © Изображение rawpixel.com, Freepik.com
    © Изображение rawpixel.com, Freepik.com

В Краснодаре в арт-пространстве «Бронзовая лошадь» 8 июля откроется выставка мрачного сюрреализма «Через призму боли» Руслана Станчула

Как заявляют организаторы, это уникальный проект, поскольку подобные экспозиции ранее показывали только в США. А теперь выставку можно увидеть и в России, причем Краснодар стал первым городом, где покажут подобное.

«Это подлинное погружение в мрачный мир сюрреализма, в котором проступает боль и страдание человеческой души. Художник умело играет на эмоциях зрителей, создавая жутковатые и загадочные произведения, которые притягивают взгляд и позволяют углубиться в самые глубокие уголки своего сознания», — объяснили в «Бронзовой лошади».

Там добавили, что выставка заставляет зрителей задуматься о вопросах жизни, смерти и природе человеческой души, и в то же время восхищает своим символизмом.

Начало вернисажа в 19:30. Экспозиция будет работать до 15 июля с 9:00 до 20:00. Арт-центр «Бронзовая лошадь» находится по адресу улица Калинина, 291.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 7 июля откроется персональная экспозиция Ильгиза Юнусова «У природы нет плохой погоды». Зрители увидят морские берега, горные вершины, живописные леса и солнечные луга. Каждая картина проникнута индивидуальным стилем и мастерством художника. 

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