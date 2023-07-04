Каждый второй краснодарец откладывает на негосударственную пенсию в Сбере онлайн

По данным Сбера за январь — май 2023 года, жители Краснодара стали чаще откладывать на негосударственную пенсию в «цифре»

Почти половину цифровых договоров заключили миллениалы (люди, рождённые в 1981-1996 годах). При этом каждую вторую онлайн-копилку открыла женщина.

С начала года 63% клиентов СберНПФ из Краснодара оформили индивидуальный пенсионный план (ИПП) в «цифре». Доля тех, кто начал формировать негосударственную пенсию в онлайн, выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. Женщины пользуются цифровыми решениями чаще мужчин — в 54% случаев.

Чуть менее половины (47%) цифровых договоров заключили миллениалы. Ещё 46% онлайн-копилок на пенсию открыли представители поколения X (1965–1980 годы). Краснодарские миллениалы начинают откладывать на негосударственную пенсию в «цифре» в среднем за 22 года до наступления пенсионных оснований, иксы — за 10 лет.

В январе — мае 2023 года краснодарцы с комфортной для себя периодичностью направляли в свои онлайн-копилки по 8 тыс. рублей, чтобы самостоятельно создать дополнительный капитал на пенсию. Мужчины в среднем выделяли на эту цель 9 тыс. рублей, женщины —7,2 тыс. рублей.

Что краснодарцы знают о своей будущей пенсии: в первую очередь они надеятся на выплаты от государства

«Жители Краснодара серьезно относятся к своему финансовому благополучию после завершения карьеры и всё чаще используют самые современные инструменты накопления. Сбер предоставляет возможность формировать негосударственную пенсию даже не выходя из дома — сделать это можно онлайн. В январе-мае таким способом заключили свыше половины договоров индивидуального пенсионного плана. Пополнять свои пенсионные копилки также можно с помощью приложения СберБанк Онлайн — этой возможностью пользуются более 70% наших клиентов, открывших ИПП», — отмечает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.