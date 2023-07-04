В Краснодаре пройдет фестиваль документального кино об участниках СВО

Краснодарский край

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  • Краснодарская филармония им. Григория Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарская филармония им. Григория Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко с 12 по 14 июля пройдет фестиваль документального кино об участниках СВО

Событие получило название «RT.Док: Время героев». Будет представлено 15 лент. Также в программе встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы, онлайн-дискуссия с участием российских пранкеров Вована и Лексуса, посвященная теме информационных войн.

На торжественной церемонии открытия фестиваля 12 июля в 18:00 выступит рок-музыкант Сергей Галанин и группа «СерьГа».

Ранее событие уже прошло в Москве. Также организаторы планируют привезти его в Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград и Грозный. Чтобы попасть на фестиваль, нужно пройти регистрацию.

В Краснодаре с 10 по 13 августа пройдет музыкальный фестиваль «Форт Новорок», который заменит собой «Тамань — полуостров свободы».

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