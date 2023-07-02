В Краснодаре возле «Авроры» маршрутный микроавтобус врезался в столб
Утром 2 июля на центральной улице Краснодара маршрутный микроавтобус врезался в столб
В воскресенье 2 июля очевидец прислал в городской паблик в телеграме «Туподар ↯ Краснодар» фотографии ДТП на улице Красной недалеко от кинотеатра «Аврора». На фото видно, что маршрутный микроавтобус повредил переднюю правую часть (фара, бампер, крыло, капот) при столкновении. В комментариях к посту пользователи написали, что это был автобус маршрута №21.
По словам горожанина, на месте кроме машины ДПС присутствовали три автомобиля скорой помощи. Несколько сотрудников ДПС в это время оформляли документы.
В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру сообщили, что в 9:30 утра водитель микроавтобуса Hyindai не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в железобетонный столб. Управление проводит проверку и уточняет информацию о наличии или отсутствии пострадавших.
Юга.ру писали о том, что в ночь на 1 июля на въезде в Лазаревское (Сочи) микроавтобус столкнулся с фурой, погиб один человек. Утром 1 июля на федеральной автодороге А146 неподалеку от станицы Северской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Грузовой автомобиль «Тонар» столкнулся со сцепкой из двух машин — легковой Nissan буксировал микроавтобус Mercedes-Benz. Легковая и микроавтобус съехали в кювет.
Вечером 25 июня в Усть-Лабинске мотоциклист сбил подростка и уехал. 27 июня его задержали и арестовали.