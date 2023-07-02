В Краснодаре возле «Авроры» маршрутный микроавтобус врезался в столб

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото в телеграм-канале «Туподар ↯ Краснодар», https://t.me/typodar
    © Скриншот фото в телеграм-канале «Туподар ↯ Краснодар», https://t.me/typodar

Утром 2 июля на центральной улице Краснодара маршрутный микроавтобус врезался в столб

В воскресенье 2 июля очевидец прислал в городской паблик в телеграме «Туподар ↯ Краснодар» фотографии ДТП на улице Красной недалеко от кинотеатра «Аврора». На фото видно, что маршрутный микроавтобус повредил переднюю правую часть (фара, бампер, крыло, капот) при столкновении. В комментариях к посту пользователи написали, что это был автобус маршрута №21. 

По словам горожанина, на месте кроме машины ДПС присутствовали три автомобиля скорой помощи. Несколько сотрудников ДПС в это время оформляли документы.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру сообщили, что в 9:30 утра водитель микроавтобуса Hyindai не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в железобетонный столб. Управление проводит проверку и уточняет информацию о наличии или отсутствии пострадавших.

Юга.ру писали о том, что в ночь на 1 июля на въезде в Лазаревское (Сочи) микроавтобус столкнулся с фурой, погиб один человек. Утром 1 июля на федеральной автодороге А146 неподалеку от станицы Северской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Грузовой автомобиль «Тонар» столкнулся со сцепкой из двух машин — легковой Nissan буксировал микроавтобус Mercedes-Benz. Легковая и микроавтобус съехали в кювет.

Вечером 25 июня в Усть-Лабинске мотоциклист сбил подростка и уехал. 27 июня его задержали и арестовали.

Аврора ДТП Краснодар Общественный транспорт

Новости

В Краснодаре возле «Авроры» маршрутный микроавтобус врезался в столб
Какие четыре долгостроя пообещали сдать в Краснодаре до конца 2023 года
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной около 10 км
В Краснодаре покажут иммерсивный спектакль «Дамочки» по рассказам Аверченко
В Краснодаре сгорела кальянная
В Джубге из-за смерча перекрыли федеральную трассу

Лента новостей

Реклама на сайте