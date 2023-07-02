В Краснодаре возле «Авроры» маршрутный микроавтобус врезался в столб

В воскресенье 2 июля очевидец прислал в городской паблик в телеграме «Туподар ↯ Краснодар» фотографии ДТП на улице Красной недалеко от кинотеатра «Аврора». На фото видно, что маршрутный микроавтобус повредил переднюю правую часть (фара, бампер, крыло, капот) при столкновении. В комментариях к посту пользователи написали, что это был автобус маршрута №21.

По словам горожанина, на месте кроме машины ДПС присутствовали три автомобиля скорой помощи. Несколько сотрудников ДПС в это время оформляли документы.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру сообщили, что в 9:30 утра водитель микроавтобуса Hyindai не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в железобетонный столб. Управление проводит проверку и уточняет информацию о наличии или отсутствии пострадавших.