В Краснодарском крае ищут мотоциклиста, который сбил подростка и уехал

Краснодарский край

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  • © Фото Cottonbro, pexels.com
    © Фото Cottonbro, pexels.com

В Усть-Лабинске мотоциклист сбил подростка и скрылся с места ДТП

Авария произошла вечером 25 июня в парке Усть-Лабинска. Недалеко от озера Копытце мотоциклист на скорости выехал на тротуар, сбил подростка и уехал. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Теперь водителя разыскивает полиция. Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить в ОМВД по Усть-Лабинскому району по тел.: 8 (86135) 4-11-828 (999) 437-70-62.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре водитель водитель легковушки влетел в дерево. Погибла его 16-летняя пассажирка. 

ДТП Полиция Усть-Лабинский район

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