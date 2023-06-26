В Краснодарском крае ищут мотоциклиста, который сбил подростка и уехал

В Усть-Лабинске мотоциклист сбил подростка и скрылся с места ДТП

Авария произошла вечером 25 июня в парке Усть-Лабинска. Недалеко от озера Копытце мотоциклист на скорости выехал на тротуар, сбил подростка и уехал. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Теперь водителя разыскивает полиция. Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить в ОМВД по Усть-Лабинскому району по тел.: 8 (86135) 4-11-82, 8 (999) 437-70-62.