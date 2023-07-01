В Джубге из-за смерча перекрыли федеральную трассу

Краснодарский край

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  • Временная стоянка автомобилей, ожидающих возможности проехать из Джубги в сторону Сочи, 1 июля 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале краевого ГИБДД, T.me/gibdd123region
    Временная стоянка автомобилей, ожидающих возможности проехать из Джубги в сторону Сочи, 1 июля 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале краевого ГИБДД, T.me/gibdd123region

Автотрассу «Джубга – Сочи» временно перекрыли из-за смерча и обильных осадков

В 15:30 1 июля 2023 г. краевая Госавтоинспекция перекрыла движение по федеральной автотрассе А-147 «Джубга — Сочи» на отрезке между отметками «2 км 700 м» и «4 км» (на выезде из Джубги). Причиной называются «сильные осадки». Движение обещают открыть снова, когда минует опасность, связанная со стихией.

Напомним, что вчера из-за шторма было запрещено купаться в море в Анапе.

дорога на курорт Стихийные бедствия Туапсинский район

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В Джубге из-за смерча перекрыли федеральную трассу
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