В Джубге из-за смерча перекрыли федеральную трассу

В 15:30 1 июля 2023 г. краевая Госавтоинспекция перекрыла движение по федеральной автотрассе А-147 «Джубга — Сочи» на отрезке между отметками «2 км 700 м» и «4 км» (на выезде из Джубги). Причиной называются «сильные осадки». Движение обещают открыть снова, когда минует опасность, связанная со стихией.