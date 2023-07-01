В ночном ДТП в Лазаревском погиб человек

Краснодарский край

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  • Микроавтобус Ford после столкновения с фурой, Лазаревское, 1 июля 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале ГИБДД Сочи, T.me/gibddsochi
    Микроавтобус Ford после столкновения с фурой, Лазаревское, 1 июля 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале ГИБДД Сочи, T.me/gibddsochi

В ночь на 1 июля на въезде в Лазаревское микроавтобус столкнулся с фурой, что привело к гибели одного из пассажиров

ДТП со смертельным исходом произошло около 3:20 1 июля на трассе «Джубга — Сочи» на въезде в село Лазаревское: большегруз Mercedes-Benz столкнулся с едущим навстречу микроавтобусом Ford. Как сообщает Госавтоинспекция Сочи, в результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте, еще двоих, а также водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Начата доследственная проверка. Согласно предварительной версии, виновником ДТП считается водитель фуры, который не справился с управлением на повороте и выехал на встречную полосу.

Это не первое ДТП с участием грузовых автомобилей в Краснодарском крае за сегодня: утром неподалеку от станицы Северской «Тонар» опрокинул две другие машины.

ДТП смерть Сочи

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В ночном ДТП в Лазаревском погиб человек
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