В ночном ДТП в Лазаревском погиб человек

В ночь на 1 июля на въезде в Лазаревское микроавтобус столкнулся с фурой, что привело к гибели одного из пассажиров

ДТП со смертельным исходом произошло около 3:20 1 июля на трассе «Джубга — Сочи» на въезде в село Лазаревское: большегруз Mercedes-Benz столкнулся с едущим навстречу микроавтобусом Ford. Как сообщает Госавтоинспекция Сочи, в результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте, еще двоих, а также водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Начата доследственная проверка. Согласно предварительной версии, виновником ДТП считается водитель фуры, который не справился с управлением на повороте и выехал на встречную полосу.