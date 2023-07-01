Возле Северской «Тонар» опрокинул два автомобиля

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП на трассе А146 1 июля 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «1247018031», T.me/s/1247018031
    Последствия ДТП на трассе А146 1 июля 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «1247018031», T.me/s/1247018031

ДТП с участием трех автомобилей произошло утром 1 июля на федеральной автодороге А146 неподалеку от станицы Северской

Около 9:00 1 июля дорожный инцидент произошел на автодороге А146 «Краснодар — Верхнебаканский» между станицей Северской и поселком Ильским. Грузовой автомобиль «Тонар» столкнулся со сцепкой из двух машин — легковой Nissan буксировал микроавтобус Mercedes-Benz. В результате столкновения грузовик повредил фару, а сцепка опрокинулась в кювет.

По данным отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате ДТП никто не пострадал, ведется проверка с целью установить все обстоятельства и причины столкновения. Согласно предварительной версии, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в буксируемый Mercedes-Benz — это и стало причиной аварии.

Ранее на этой неделе строительные леса в центре Краснодара рухнули на припаркованные автомобили, в результате чего один человек пострадал.

ДТП Северский район

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