Возле Северской «Тонар» опрокинул два автомобиля

Около 9:00 1 июля дорожный инцидент произошел на автодороге А146 «Краснодар — Верхнебаканский» между станицей Северской и поселком Ильским. Грузовой автомобиль «Тонар» столкнулся со сцепкой из двух машин — легковой Nissan буксировал микроавтобус Mercedes-Benz. В результате столкновения грузовик повредил фару, а сцепка опрокинулась в кювет.

По данным отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате ДТП никто не пострадал, ведется проверка с целью установить все обстоятельства и причины столкновения. Согласно предварительной версии, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в буксируемый Mercedes-Benz — это и стало причиной аварии.

Ранее на этой неделе строительные леса в центре Краснодара рухнули на припаркованные автомобили, в результате чего один человек пострадал.