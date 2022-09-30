В Геленджике рекультивируют старую мусорную свалку за 756 млн рублей

В горной части посёлка Кабардинка рекультивируют старый мусорный полигон, сейчас он занимает площадь 17,2 га

Летом 2021 года старую свалку в Геленджике осматривали губернатор Краснодарского края и глава Минприроды РФ. Тогда чиновники пришли к выводу, что мусорный полигон продолжает отравлять территорию курорта. Его срочно надо рекультивировать и превратить место свалки в зеленую зону.

Однако сделать это было невозможно из-за того, что большая часть свалки, площадь которой составляет 17,2 га, находилась в лесу, а это земли федерального значения.

Для решения проблемы мэр Геленджика Алексей Богодистов направил ходатайство премьер-министру России Михаилу Мишустину. Председатель Правительства поручил перевести земельный участок, который занимает мусорный полигон, из федеральной собственности в муниципальную.

Получив право на рекультивацию свалки, власти курорта провели конкурс и определили подрядчика по созданию проектно-сметной документации. Специалисты подготовили проект. Он уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Пресс-служба администрации сообщила, что стоимость проекта по рекультивации свалки в Кабардинке составила 756,9 млн рублей. Дату начала работ пока не называют.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае появятся три новых мусорных полигона. Найдут новую территорию для свалок в Белореченске, Тимашевске и Геленджике.