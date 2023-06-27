В Краснодаре на Пашковском перекате пройдет субботник
Экоцентр «Чистая среда» в эту субботу организует в Краснодаре уборку на Пашковском перекате
1 июля в 10:00 на Пашковском перекате состоится субботник. Об этом сообщает эконцентр «Чистая среда».
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На месте выдадут перчатки и мешки. Во время перерыва обещают угостить чаем с печеньем.
Организаторы просят взять с собой головной убор, сменную одежду и обувь при необходимости.
Субботник пройдет по адресу: ул Пашковский перекат, 16/1. Точное местоположение здесь.
Запись на уборку обязательна, чтобы с вами могли связаться в случае изменений. Для этого необходимо написать организатору Михаилу Сергеевичу по телефону +7 918 659-05-44.
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