В Краснодаре на Пашковском перекате пройдет субботник

Экоцентр «Чистая среда» в эту субботу организует в Краснодаре уборку на Пашковском перекате

1 июля в 10:00 на Пашковском перекате состоится субботник. Об этом сообщает эконцентр «Чистая среда».

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На месте выдадут перчатки и мешки. Во время перерыва обещают угостить чаем с печеньем.



Организаторы просят взять с собой головной убор, сменную одежду и обувь при необходимости.



Субботник пройдет по адресу: ул Пашковский перекат, 16/1. Точное местоположение здесь.