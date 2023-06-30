В Сочи запустят круглосуточные автобусы в аэропорт
1 июля в Сочи автобусы к аэропорту от железнодорожного вокзала и от границы с Абхазией начнут ездить круглосуточно
Автобусы №558 «Аэропорт — КПП Псоу» и №105А «Аэропорт — Сочи» с 1 июля будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Также до полуночи продлили автобусы, курсирующие по маршруту Сочи — Адлер. В Лазаревском районе запустили сезонные автобусы №67 «Лазаревское, ВИЗР — Кольцевая» и №78 «п. Каткова Щель — ул. Лазарева — п. Аше».
Расписание и движение маршрутов можно отследить в реальном времени на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.
Как писали Юга.ру, в Сочи на время курортного сезона большегрузам запретят ездить днем по центральным улицам.
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