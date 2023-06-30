В Горячем Ключе начались проблемы с водоснабжением из-за недостаточного запаса. Подачу воды возобновят в августе
Жители Горячего Ключа остались без воды. Её запасов не хватило, и в городе начали бурить новые скважины
В Горячем Ключе уже несколько дней проблемы с водоснабжением. По словам главы города Сергея Белопольского, такая ситуация сложилась из-за недостатка запасов водозабора.
«По сведениям Водоканала, в июне разбор воды практически в два раза превысил весенние показатели. До лета две скважины были в резерве, в их работе не было необходимости. Сейчас разбор такой, что требуется работа еще как минимум двух дополнительных», — добавил Белопольский.
28 июня в городе решили пробурить дополнительную скважину. Сообщалось, что после завершения работ запасы водозабора пополнятся примерно на 1 тыс. куб. метров в сутки.
В мэрии Горячего Ключа добавили, что задолженность населения за водоснабжение составляет более 6 млн рублей.
«Только у жителей улиц, куда организован регулярный подвоз воды, — а это Радищева, Горького, Космодемьянской, Котовского, Островского, Чапаева, Южная не оплачены счета на сумму порядка 190 тысяч рублей. Именно такая сумма потребуется на приобретение насоса для новой скважины», — сказали в пресс-службе.
Чтобы сэкономить воду для жителей, мэр поручил ограничить водоснабжение промзоны. В дома горожан воду решили подавать по графику. Но в соцсетях пишут, что водоснабжения в домах все равно нет.
Вице-губернатор Андрей Прошунин сообщил, что в Горячем Ключе работают 10 скважин, еще 4 поломаны. По его словам, взамен уже начали бурить новые. Пока в городе будут продолжать давать воду по графику. Штатный режим подачи воды обещают восстановить к августу.
Ранее Юга.ру писали, что в двух районах Новороссийска на пять дней отключили воду. Это сделали из-за ремонта котельных.
Также без горячей воды остались пять многоэтажек в Краснодаре. Причиной в «Краснодартеплоэнерго» назвали долги управляющей компании. Сумма долга на момент отключения составляла больше 2 млн рублей.