В Горячем Ключе начались проблемы с водоснабжением из-за недостаточного запаса. Подачу воды возобновят в августе

Жители Горячего Ключа остались без воды. Её запасов не хватило, и в городе начали бурить новые скважины

В Горячем Ключе уже несколько дней проблемы с водоснабжением. По словам главы города Сергея Белопольского, такая ситуация сложилась из-за недостатка запасов водозабора. «По сведениям Водоканала, в июне разбор воды практически в два раза превысил весенние показатели. До лета две скважины были в резерве, в их работе не было необходимости. Сейчас разбор такой, что требуется работа еще как минимум двух дополнительных», — добавил Белопольский.

28 июня в городе решили пробурить дополнительную скважину. Сообщалось, что после завершения работ запасы водозабора пополнятся примерно на 1 тыс. куб. метров в сутки. В мэрии Горячего Ключа добавили, что задолженность населения за водоснабжение составляет более 6 млн рублей. «Только у жителей улиц, куда организован регулярный подвоз воды, — а это Радищева, Горького, Космодемьянской, Котовского, Островского, Чапаева, Южная не оплачены счета на сумму порядка 190 тысяч рублей. Именно такая сумма потребуется на приобретение насоса для новой скважины», — сказали в пресс-службе.

Чтобы сэкономить воду для жителей, мэр поручил ограничить водоснабжение промзоны. В дома горожан воду решили подавать по графику. Но в соцсетях пишут, что водоснабжения в домах все равно нет.