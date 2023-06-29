Краснодарский краевой суд отказался отменять региональный закон, позволяющий штрафовать водителей без протокола

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Крайсуд признал законным штрафы за неоплату парковки по материалам фотофиксации без протокола

Житель Кубани Евгений Илларионов подал в суд иск к Заксобранию края об отмене одного из положений регионального закона об административных правонарушениях. Речь идет о ст. 10.4 Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях», пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Дело в том, что этот закон позволяет штрафовать за неуплату парковки без составления протокола, в том случае, если нарушение зафиксировано на фото или видео (в упрощенном порядке). 

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Илларионов решил оспорить эту норму в суде. В иске к ЗСК он указал, что упрощенный порядок, согласно КоАП РФ, распространяется только на административные правонарушения в области ПДД и нарушения правил благоустройства территории, совершенные с использованием транспортного средства. Но в краснодарских правилах благоустройства нет положений об организации платных парковок.

В суде Илларионов указал, что вопросы создания и обеспечения парковок на дорогах местного значения федеральный закон относит к сфере дорожной деятельности. Также истец добавил, что отношения в области благоустройства территории отделены от вопросов использования автодорог и дорожной деятельности.

Но суд пришел к выводу, что парковки являются объектами благоустройства муниципалитетов и «относятся к автодорогам только как элемент их благоустройства». 

С истцом согласилась юрист Екатерина Бурнос. Она отметила, что истец правильно обратил внимание на уязвимое место в законе.

«Полагаю, что для упрощенного штрафования на Кубани все-таки необходимо внести в закон соответствующие уточнения», — добавила Бурнос. 

Как писали Юга.ру, в феврале в бюджет Краснодара поступило 35 млн рублей от штрафов за неуплату парковки. Еще 12 млн рублей жители и гости краевой столицы заплатили за стоянку на муниципальных парковках. 

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Краснодарский краевой суд отказался отменять региональный закон, позволяющий штрафовать водителей без протокола
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