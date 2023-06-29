Краснодарский краевой суд отказался отменять региональный закон, позволяющий штрафовать водителей без протокола

Крайсуд признал законным штрафы за неоплату парковки по материалам фотофиксации без протокола

Дело в том, что этот закон позволяет штрафовать за неуплату парковки без составления протокола, в том случае, если нарушение зафиксировано на фото или видео (в упрощенном порядке).

Житель Кубани Евгений Илларионов подал в суд иск к Заксобранию края об отмене одного из положений регионального закона об административных правонарушениях. Речь идет о ст. 10.4 Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях», пишет «Коммерсантъ-Кубань» .

Илларионов решил оспорить эту норму в суде. В иске к ЗСК он указал, что упрощенный порядок, согласно КоАП РФ, распространяется только на административные правонарушения в области ПДД и нарушения правил благоустройства территории, совершенные с использованием транспортного средства. Но в краснодарских правилах благоустройства нет положений об организации платных парковок.

В суде Илларионов указал, что вопросы создания и обеспечения парковок на дорогах местного значения федеральный закон относит к сфере дорожной деятельности. Также истец добавил, что отношения в области благоустройства территории отделены от вопросов использования автодорог и дорожной деятельности.

Но суд пришел к выводу, что парковки являются объектами благоустройства муниципалитетов и «относятся к автодорогам только как элемент их благоустройства».

С истцом согласилась юрист Екатерина Бурнос. Она отметила, что истец правильно обратил внимание на уязвимое место в законе.

«Полагаю, что для упрощенного штрафования на Кубани все-таки необходимо внести в закон соответствующие уточнения», — добавила Бурнос.

Как писали Юга.ру, в феврале в бюджет Краснодара поступило 35 млн рублей от штрафов за неуплату парковки. Еще 12 млн рублей жители и гости краевой столицы заплатили за стоянку на муниципальных парковках.