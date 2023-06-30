В парке «Краснодар» покажут фильмы с Мэрилин Монро и Марлен Дитрих

В 18:00 можно будет посмотреть комедию «Моложе себя и не почувствуешь» 1951 года с Мэрилин Монро. Актриса играет секретаршу президента, которой предстоит сглаживать углы в весьма непростых ситуациях.

В 20:00 начнется вестерн «Дестри снова в деле» 1939 года с Марлен Дитрих. В основе лежит одноименный роман Макса Брэнда. Действие происходит в городке Ботлнек, где заправляют хозяин салуна Кент и его подружка Френчи. Неожиданно пропадает шериф, а новым становится пьяница Уошингтон Димсдейл.

Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в деловом пространстве «Централь» в Краснодаре 1 июля состоится встреча, посвященная Федерико Феллини. Зрители посмотрят ленту итальянского режиссера «Амаркорд» 1973 года и обсудят его с Павлом Власенко.