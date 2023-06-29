В Краснодарском крае прогнозируют ливни и град

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

На Кубани продлили штормовое предупреждение

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что к концу недели в регионе снова ухудшится погода. Это связано с прохождением фронтальных разделов.

Портиться погода начнет 29 июня. Днем местами в крае пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются ливни и град. Также будет дуть сильный ветер — до 20-22 м/с. Температура воздуха днем составит 27-32 °С, на Черноморском побережье 25-30 °С.

До конца суток 1 июля в крае действует штормовое предупреждение. На реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В Краснодаре 29 июня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 5-10 м/с, днем порывы до 12-14 м/с. На выходных в краевой столице ожидается понижение температуры воздуха и дожди.

Как писали Юга.ру, ранее из-за плохой погоды запретили купаться на пляжах Анапы. 

Погода Штормовые предупреждения

Новости

Дорогу между Красной Поляной и Архызом начнут строить после 2027 года
Круиз по джунглям, восстание андроидов и дом с прислугой. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 29 июня
Между Сочи и Лазаревским образовалась пробка длиной 8 км
В Краснодаре пять многоэтажек остались без горячей воды из-за долгов управляющей компании. Показываем 14 УК, которые задолжали от 1 до 3,8 млн рублей
Под Краснодаром пройдет фестиваль автогонок и тюнинга
В Краснодарском крае прогнозируют ливни и град

Лента новостей

Круиз по джунглям, восстание андроидов и дом с прислугой
Сегодня, 12:51
Круиз по джунглям, восстание андроидов и дом с прислугой
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 29 июня
Банк Уралсиб — надёжный и эффективный банк для бизнеса
Сегодня, 09:08 Реклама
Банк Уралсиб — надёжный и эффективный банк для бизнеса
В Краснодаре выступят «Кипелов», «Ария», «Слот» и другие рок группы
Вчера, 20:18
В Краснодаре выступят «Кипелов», «Ария», «Слот» и другие рок группы
Фестиваль перенесли из Тамани

Реклама на сайте