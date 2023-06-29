В Краснодаре оркестр исполнит саундтреки из известных фильмов и сериалов

Эстрадно-симфонического оркестр исполнит музыку из зарубежных и отечественных фильмов и сериалов: «Гарри Поттер», «Очень странные дела», «Игра престолов», «Властелин колец», «Титаник», «Аватар», «Сибириада», «Начало», «Король Лев», «Шерлок», «Интерстеллар», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и других киношедевров. Солирует заслуженный артист Краснодарского края Алексей Куликов (флейта, дудук).

Краснодарская филармония находится по адресу улица Красная, 55. Стоимость билетов 1100-1900 рублей. Купить можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в центре психологии и искусства «Люди-Игры» 1-2 июля состоятся премьерные показы спектакля «Мефистофель». В основе произведения Клауса Манна 1936 года лежит трагическая летопись нравственного падения актера Хендрика Хёфгена.