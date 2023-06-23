6 июня рухнула плотина Каховской ГЭС. Она находится по течению Днепра выше Херсона. Норвежский институт сейсмических наблюдений NORSAR заключил, что в момент разрушения плотины произошел взрыв. Россия назвала случившееся диверсией Киева, а украинские власти обвинили в подрыве Россию. Взрыв сломал задвижки, и вода стала неконтролируемо сбрасываться из водохранилища. Из 28 пролетов ГЭС разрушились 14. Ежесекундно из Каховского водохранилища сбрасывалось более 30 тыс. куб. метров воды по течению Днепра. По последним данным, число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС составило 46 человек, сообщил ТАСС. По словам главы российского правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, тревогу вызывают размытые кладбища и скотомогильники. Он говорил, что ущерб от прорыва Каховской ГЭС превысит 10 млрд рублей. В зону затопления попали 35 населенных пунктов. Смыло сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Эксперты считают опасным попадание в воду удобрений и горюче-смазочных материалов. Случившееся волнует не только жителей Крыма. Туристы и жители Краснодарского края переживают, что отдыхать на Кубани станет опасно, ведь Днепр впадает в Черное море и может принести грязь в акваторию. Что об этом думают эксперты?

«Соответствует нормам» В Роспотребнадзоре Краснодарского края сообщили, что морская вода Азово-Черноморского побережья соответствует нормам. Специалисты исследовали более 1,6 тыс. проб на микробиологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.

В ведомстве отметили, что будут следить за ситуацией до конца сезона.

«Загрязненные стоки вообще не должны попасть к нашим берегам» Ведущий научный сотрудник, руководитель отдела экологии бентоса* «Института биологии южных морей им. Ковалевского» РАН, кандидат биологических наук Алексей Петров рассказал Е1, что сам по себе интенсивный сброс воды из каховского водохранилища в Черное море не фатален. Но проблема в том, что в водохранилище долгое время сбрасывались стоки Криворожско-Запорожской агломерации, а также в него стекали воды с удобряемых полей. Стоки несли пестициды, тяжелые металлы и отходы химических производств, которые могли оседать на дне водохранилища. А сейчас при бурном течении они вымываются из илистых грунтов, поднимаются в водную толщу и движутся к Черному морю. Петров добавил, что также угрозу представляют затопленные кладбища и могильники. Согласно законодательству России, Украины и других стран, вдоль любого водохранилища существуют водоохранные зоны шириной 300-500 метров. На этой территории нельзя размещать скотомогильники, склады удобрений, горюче-смазочных материалов и других опасных объектов. Зона затопления намного больше, но биолог призывает не преувеличивать опасность. «Не следует думать, что каждый скотомогильник — это обязательно захоронение животных, заболевших сибирской язвой. И не каждое кладбище — это чумные захоронения», — сказал Петров. Также он добавил, что эта экологическая катастрофа в большей степени сказывается на экосистеме Днепро-Бугского лимана. Именно этот лиман впадает в Черное море у Очакова. От Одессы до лимана примерно 60-70 км. Поэтому купаться на пляжах Одессы сейчас нельзя. В течение двух-трех недель мусор и загрязняющие вещества дойдут до берегов Турции и Болгарии, объяснил Петров. Но до Краснодарского края мусор не должен дойти. Реки, впадающие в Черное море, и ветра сформировали Основное черноморское течение, которое имеет циклонический тип (против часовой стрелки). Двигаясь вдоль берегов, оно разделяется Крымским полуостровом на 2 больших круговорота — Западный (охватывающий акватории от Крыма до берегов Болгарии) и Восточный (акватории от Крыма в сторону Кавказа до побережья Грузии и Турции). «Эти два круговорота еще называют «очки Книповича» по имени выдающегося русского гидролога и океанолога Николая Книповича, который открыл и описал их около 100 лет назад. Эти «очки» относят водные массы от берегов Крыма в западном направлении, поэтому загрязненные стоки из Каховского водохранилища и Днепро-Бугского лимана не должны вообще попасть к нашим черноморским берегам. Даже для тех, кто отдыхает на западном побережье Крыма, никакой угрозы нет, наоборот, течение приносит к этим берегам чистую воду из центральных акваторий моря, а грязную уносит в западном направлении. Теоретически, обойдя весь круг по морю, эти водные массы, двигаясь вдоль побережья Турции, Абхазии и Грузии, дойдут к нам через несколько лет. Но к этому времени Черное море уже самоочистится», — пояснил Алексей Петров.

«Очки Книповича» © Изображение Юга.ру

«Советуем крепко подумать» Но есть и другое мнение. Экологи из «Гражданской инициативы против экопреступности» считают, что грязь, попавшая в Черное море из Днепра, дойдет и до берегов Кавказа. Вот так выглядит вынос Днепром загрязнений:

Первый снимок сделан 8 июня. Это участок акватории в районе Евпатории и мыса Тарханкута. Грязную воду затянуло в Каркинитский залив и к западному берегу Крыма, написали экологи. На втором снимке устье Днепра и Днепровского залива 9 июня. Третий кадр — западное побережье Крыма 10 июня. Часть взвеси осела на дно, а более легкие фракции прибило к берегу. «Если вы планируете в ближайшие недели отпуск на Черном море, то советуем крепко подумать, поскольку загрязнение в ближайшие дни затянет и к берегам Кавказа. При этом речь идет не только о речном иле и земляной взвеси: вырвавшаяся из Каховского водохранилища вода заливала свалки, кладбища, скотомогильники, склады с удобрениями, брошенные суда с топливом», — сказали экологи.

«Риск загрязнения моря будет, но до черноморских курортов вряд ли дойдет» Доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов сказал РБК, что загрязняющие вещества и бактерии попадут в Черное море, но они будут разбавляться. Болгов отметил, что смылись отложения Каховского водохранилища. Также он считает, что будет вынесено много грязи из-за смытых навозохранилищ и выгребных ям. «Какой-то риск загрязнения прибрежной полосы Черного моря будет, может быть, даже и до Одессы дотянется, вряд ли дальше, там другие крупные реки. Днепро-Бугский лиман перехватит значительную часть этих загрязняющих веществ. Они там где-нибудь и отложатся на мелководье этих лиманов. Но какая-то часть выйдет в море и продолжит циркулировать. Какая часть — сказать сложно. До наших черноморских курортов это дойдет вряд ли», — добавил ученый.