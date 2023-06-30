Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с философом фильм «Шоу Трумана»

Американская драма режиссёра Питера Уира вышла на экраны в 1998 году. Главную роль исполняет Джим Керри, удостоенный за эту актёрскую работу премии «Золотой глобус».

Главный герой Труман Бёрбанк — обычный человек, работающий страховым агентом. Однако он не знает, что при рождении стал первым в мире ребенком, легально усыновленным корпорацией. С тех пор вся его жизнь — одно большое шоу, за каждым его движением наблюдают многочисленные скрытые камеры.

После показа философ и культуролог Алексей Верзунов обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.