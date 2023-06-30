Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с философом фильм «Шоу Трумана»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Шоу Трумана» © Скриншот видео с YouTube-канала «Cameralabs»
    Кадр из трейлера к фильму «Шоу Трумана» © Скриншот видео с YouTube-канала «Cameralabs»

5 июля в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Шоу Трумана»

Американская драма режиссёра Питера Уира вышла на экраны в 1998 году. Главную роль исполняет Джим Керри, удостоенный за эту актёрскую работу премии «Золотой глобус».

Главный герой Труман Бёрбанк — обычный человек, работающий страховым агентом. Однако он не знает, что при рождении стал первым в мире ребенком, легально усыновленным корпорацией. С тех пор вся его жизнь — одно большое шоу, за каждым его движением наблюдают многочисленные скрытые камеры.

После показа философ и культуролог Алексей Верзунов обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара и Геленджика в июле пройдут «Волшебные вечера». Можно будет посмотреть концерт Моцарта, оперу «Фиделио» и мюзикл «Норд-Ост».

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с философом фильм «Шоу Трумана»
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