В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики Сергея Воржева

Будут представлены около 100 произведений живописи и графики, созданных им в разные годы. Творчество Сергея Воржева занимает важное место в изобразительном искусстве региона. Его стиль узнаваем не только в крае и России, но и за пределами страны. Созданный Сергеем Воржевым жанр получил название «этнический сюрреализм».

Можно будет увидеть полотна из фондов музея, коллекции семьи художника и частных собраний. Наиболее известные серии работ посвящены традиционному быту казаков, истории Екатеринодара, пейзажам Кубани и древнегреческим мифам.

Один из любимых мотивов мастера — «Марапацуца» — диковинный летательный аппарат. Одноимённую анимационную картину режиссера Игоря Гаркушенко представили на Каннском кинофестивале в 2017 году в программе Short Film Corner. Короткий метр создали на базе картин Сергея Воржева и положили на музыку Кубанского казачьего хора. Лента рассказывает о казаке, который мечтает о прекрасной девушке и ищет её во сне.

Выставка будет работать до 30 июля.

Как писали Юга.ру, Сергей Воржев умер в мае в возрасте 73 лет.