В Крыму рядом с Феодосией произошла авария на железной дороге
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути
Сергей Аксенов утром 27 июня опубликовал в своем телеграм-канале сообщение об аварии на железной дороге в Кировском районе.
«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов», — написал глава Крыма.
Позже советник главы республики Олег Крючков рассказал, что задерживаются два поезда дальнего следования и два местных состава. Со ссылкой на минтранс республики он сообщил, что организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до пгт. Ленино и обратно.
Официальной информации о причинах аварии нет, телеграм-канал SHOT пишет, что «рассматривается версия о диверсии».
Вечером 26 июня в Кировском районе Крыма произошел пожар. По данным прокуратуры региона, горела территория законсервированного полигона бытовых отходов.
Обновлено в 13:15. Позже Олег Крючков сообщил о восстановлении движения транспорта.
Напомним, 11 июня в Кировском районе также было приостановлено движение поездов из-за аварии. Официальной информации о причинах тогда не сообщалось.
ЧП на железной дороге в Крыму произошло и в мае. В Севастопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. СМИ сообщали о взрыве, эту информацию власти не подтверждали. Подробнее здесь.