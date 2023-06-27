В Крыму рядом с Феодосией произошла авария на железной дороге

«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов», — написал глава Крыма.

Сергей Аксенов утром 27 июня опубликовал в своем телеграм-канале сообщение об аварии на железной дороге в Кировском районе.

Позже советник главы республики Олег Крючков рассказал , что задерживаются два поезда дальнего следования и два местных состава. Со ссылкой на минтранс республики он сообщил, что организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до пгт. Ленино и обратно.

Официальной информации о причинах аварии нет, телеграм-канал SHOT пишет , что «рассматривается версия о диверсии».

Обновлено в 13:15. Позже Олег Крючков сообщил о восстановлении движения транспорта.

Напомним, 11 июня в Кировском районе также было приостановлено движение поездов из-за аварии. Официальной информации о причинах тогда не сообщалось.

ЧП на железной дороге в Крыму произошло и в мае. В Севастопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. СМИ сообщали о взрыве, эту информацию власти не подтверждали. Подробнее здесь.