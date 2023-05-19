Умер известный краснодарский художник Сергей Воржев

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Художник Сергей Воржев © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Художник Сергей Воржев © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В возрасте 73 лет умер известный краснодарский художник Сергей Воржев

Мастер родился в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края. С 1983 года является членом Союза художников России. 

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В своих работах часто изображал пейзажи и различные места малой родины, прибегал к этническому сюрреализму. Один из любимых мотивов — «Марапацуца» — диковинный летательный аппарат. Одноимённая анимационная картина режиссера Игоря Гаркушенко была представлена на Каннском кинофестивале в 2017 году в программе Short Film Corner. Короткий метр создали на базе картин Сергея Воржева и положили на музыку Кубанского казачьего хора. Он рассказывает о казаке, который мечтает о прекрасной девушке и ищет её во сне.

Сергей Воржев — один из самых известных и признанных художников Кубани. Его работы находятся в собраниях Краснодарского музея имени Коваленко, Майкопского художественного музея, Министерства культуры России, а также хранятся в частных коллекциях по всему миру.

  • Продюсер Алексей Двоеглазов, художник Сергей Воржев, режиссер Игорь Гаркушенко © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Продюсер Алексей Двоеглазов, художник Сергей Воржев, режиссер Игорь Гаркушенко © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
  • Марапацуца на картине Сергея Воржева © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Марапацуца на картине Сергея Воржева © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
  • Мастерская Сергея Воржева © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Мастерская Сергея Воржева © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
  • Игорь Гаркушенко и Сергей Воржев во время работы над проектом © Из личного архива Игоря Гаркушенко
    Игорь Гаркушенко и Сергей Воржев во время работы над проектом © Из личного архива Игоря Гаркушенко
В мастерской художника Искусство Краснодар Сергей Воржев смерть Художники

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Умер известный краснодарский художник Сергей Воржев

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