Из Минеральных Вод запустят прямые авиарейсы в Ереван

Ставропольский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В июле самолеты начнут летать из Минвод в Ереван

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Ереван из Минвод. Рейсы с 12 июля начнет выполнять компания «Россия». Самолеты будут летать три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

По данным на сайте, стоимость билетов начинается от 7 тыс. рублей. Время в пути составит 1 час 10 минут. Перевозить пассажиров будет Sukhoi SuperJet 100. 

Ранее Юга.ру писали, что еженедельные рейсы запустили между Сочи и Алматы. С 16 июня их выполняет авиакомпания «Азимут». Самолеты летают по четвергам, стоимость билетом начинается от 6 тыс. рублей. 

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