В Дагестане произошло массовое ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой. Погибли 8 человек
Смертельное ДТП в Дагестане произошло вечером 21 июня. Среди погибших есть дети
ДТП произошло на территории Кизлярского района, вблизи поселка Новокохановское. На трассе столкнулись рейсовый автобус «Москва — Хасавюрт», КамАЗ и «Тайота Камри», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана.
На место направили девять бригад скорой помощи и правоохранительные органы. В республиканской прокуратуре начали проверку.
По данным РИА Дагестан, скончались восемь человек. Возраст погибших — 12, 13, 18, 35, 36, 45, 46 и 62 лет. Предварительно, в рейсовом автобусе находились 24 человека. Число госпитализированных не уточняется.
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