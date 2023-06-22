В Дагестане произошло массовое ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой. Погибли 8 человек

Дагестан

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  • © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС Дагестана
    © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС Дагестана

Смертельное ДТП в Дагестане произошло вечером 21 июня. Среди погибших есть дети

ДТП произошло на территории Кизлярского района, вблизи поселка Новокохановское. На трассе столкнулись рейсовый автобус «Москва — Хасавюрт», КамАЗ и «Тайота Камри», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана.

На место направили девять бригад скорой помощи и правоохранительные органы. В республиканской прокуратуре начали проверку.

По данным РИА Дагестан, скончались восемь человек. Возраст погибших — 12, 13, 18, 35, 36, 45,  46 и 62 лет. Предварительно, в рейсовом автобусе находились 24 человека. Число госпитализированных не уточняется.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьям погибших окажут материальную помощь. 

Как писали Юга.ру, в мае массовое ДТП произошло в Краснодаре. На Северных мостах столкнулись пять иномарок, никто не пострадал. 

ДТП МЧС смерть

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В Дагестане произошло массовое ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой. Погибли 8 человек

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