Полузащитник ФК Краснодар Эдуард Сперцян женился

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео Александра Карапетяна
    © Кадр из видео Александра Карапетяна

23-летний игрок ФК «Краснодар» сыграл свадьбу

Полузащитник ФК «Краснодар» 23-летний Эдуард Сперцян женился. Избранницей стала Алина Карапетян, родственница бывшего форварда «Сочи» и «Тамбова» Александра Карапетяна.

Кадрами с торжества Карапетян поделился в своих соцсетях:

Также Сперцяна поздравил его клуб:

В сезоне 22/23 Эдуард Сперцян стал главным «гвардейцем» клуба. Он принял участие в 41 официальной игре сезона из 44. Также Сперцян опередил своих сокомандников по количеству выходов в стартовом составе. 

В списке голеадоров он занял второе место. Согласно статистике, Сперцян забил 14 мячей — 10 в РПЛ и 4 в Кубке России. При этом, он отдал больше всех голевых передач — 12. 

В клубе отметили, что 6 своих мячей Джон Кордоба в нынешнем сезоне забил с передач Эдуарда Сперцяна, и этот тандем голеадора и ассистента стал самым результативным в РПЛ по итогам сезона 22/23.

Ранее Юга.ру писали, что Сперцян может покинуть «Краснодар» летом. Им интересуются европейские команды

ФК «Краснодар» Футбол

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