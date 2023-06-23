Полузащитник ФК Краснодар Эдуард Сперцян женился

Кадрами с торжества Карапетян поделился в своих соцсетях:

В сезоне 22/23 Эдуард Сперцян стал главным «гвардейцем» клуба. Он принял участие в 41 официальной игре сезона из 44. Также Сперцян опередил своих сокомандников по количеству выходов в стартовом составе.

В списке голеадоров он занял второе место. Согласно статистике, Сперцян забил 14 мячей — 10 в РПЛ и 4 в Кубке России. При этом, он отдал больше всех голевых передач — 12.

В клубе отметили, что 6 своих мячей Джон Кордоба в нынешнем сезоне забил с передач Эдуарда Сперцяна, и этот тандем голеадора и ассистента стал самым результативным в РПЛ по итогам сезона 22/23.

Ранее Юга.ру писали, что Сперцян может покинуть «Краснодар» летом. Им интересуются европейские команды