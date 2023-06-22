Директором департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара станет Артем Губский

Краснодарские депутаты согласовали Артема Губского на должность директора департамента муниципальной собственности и городских земель

22 июня в пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что Артем Губский согласован на должность директора департамента муниципальной собственности и городских земель.

Кандидатуру Артема Губского представил начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации краевого центра Виктор Тушев и одобрили депутаты городской Думы на 58-м очередном заседании, указано в сообщении мэрии.

с 2022 г. Артем Губский занимал должность заместителя директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара.

Губский родился в Краснодаре, имеет два высших образования, окончил Кубанский государственный технологический университет и Кубанский государственный аграрный университет. С 2006 г. работает в различных структурах городской власти — в МКУ «Управление земельных отношений», департаменте муниципальной собственности и городских земель, управлении муниципального контроля, администрации Центрального округа краевого центра.