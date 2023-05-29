Новым главой Прикубанского округа Краснодара станет Евгений Беликов

Краснодарский край

Распечатать

  • Евгений Беликов © Фото Станислава Телеховца, пресс-службы мэрии Краснодара
    Евгений Беликов © Фото Станислава Телеховца, пресс-службы мэрии Краснодара

Депутаты согласовали на должность главы Прикубанского округа Краснодара Евгения Беликова

В Краснодаре 29 мая Евгения Беликова согласовали на должность главы Прикубанского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В администрации Прикубанского округа Беликов работает с 2005 года. В 2021 году его назначили управляющим делами администрации округа. Как сообщил «РБК Краснодар», за 2021 год Беликов задекларировал доход в 1,3 млн рублей, его супруга — в 73 тыс. рублей. 

Также в собственности у нового главы находится два земельных участка площадью 703 кв. м., участок площадью 582 кв. м и дом — 151,1 кв. м (1\2 доли владения). Супруга Беликова владеет квартирой площадью 22 кв. м. Еще задекларированы автомобиль Volkswagen Tiguan и мотоцикл Yamaha WR250R. 

Ранее Юга.ру писали, что в администрации Краснодарского края назначили нового главу департамента внутренней политики. Им стал Александр Бородавка. Ранее он был заместителем директора департамента.

Кадровые перестановки Краснодар

Новости

Центробанк пытался получить доступ к территории парка «Краснодар» через суд. В иске отказали
В Краснодарском крае хотят исключить из репертуара караоке-клубов неправильные песни
В Краснодаре и Анапе подтопило дороги, в Курганинске — дома. Непогода атаковала регион
Новым главой Прикубанского округа Краснодара станет Евгений Беликов
«Многострадальный и долгожданный». Летом в Краснодаре могут начать строить приют для животных
Не картинг, а ремонт. Мэрия Краснодара опровергла сообщения о строительстве картодрома на парковке ТЦ «Московский»

Лента новостей

Отель под тысячами звезд
Сегодня, 08:38
Отель под тысячами звезд
Создатель «Кукарты» рассказал о любимых местах для путешествий в Краснодарском крае и Адыгее
В Краснодаре сдали новостройки в микрорайоне «Любимово»
Сегодня, 15:40 Реклама
В Краснодаре сдали новостройки в микрорайоне «Любимово»
Между новоселами разыграли бытовую технику
Спектакль про «Битлз», музыкальный квиз, концерт оркестра
Сегодня, 11:06
Спектакль про «Битлз», музыкальный квиз, концерт оркестра
Куда пойти в Краснодаре с 29 мая по 4 июня

Реклама на сайте