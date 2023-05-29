Новым главой Прикубанского округа Краснодара станет Евгений Беликов

В Краснодаре 29 мая Евгения Беликова согласовали на должность главы Прикубанского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В администрации Прикубанского округа Беликов работает с 2005 года. В 2021 году его назначили управляющим делами администрации округа. Как сообщил «РБК Краснодар», за 2021 год Беликов задекларировал доход в 1,3 млн рублей, его супруга — в 73 тыс. рублей.

Также в собственности у нового главы находится два земельных участка площадью 703 кв. м., участок площадью 582 кв. м и дом — 151,1 кв. м (1\2 доли владения). Супруга Беликова владеет квартирой площадью 22 кв. м. Еще задекларированы автомобиль Volkswagen Tiguan и мотоцикл Yamaha WR250R.

Ранее Юга.ру писали, что в администрации Краснодарского края назначили нового главу департамента внутренней политики. Им стал Александр Бородавка. Ранее он был заместителем директора департамента.