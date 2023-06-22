В театре Краснодара показали кубанский вестерн и открыли выставку о казачьей культуре
Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» переиздал рассказы кубанского писателя Николая Канивецкого и поддержал их постановку в театре
В Театре драмы на презентации сборника новелл Николая Канивецкого «Было времячко» показали спектакль «Как Степан Грищенко за горилкой ходил».
Побалакаем:
Произведения написаны с использованием кубанской балачки — уникального диалекта, мало зафиксированного в литературе и сегодня почти утраченного. Он был распространен у казаков Кубани и Дона и имел смешанную русско-украинскую основу.
Рассказы Канивецкого с балачкой нашли в дореволюционных газетах и переиздали в издательстве «РИПОЛ классик» с орфографией автора. В планах фонда — выпустить аудиокнигу по этим рассказам и подготовить издание с комментариями.
Новеллы в жанре «кубанского вестерна» поставила московский режиссер Ирина Васильева. На спектакле комедия сменялась трагедией, рассказчики становились героями, а предметы «оживали».
Предыдущий спектакль этой серии — «Пахлава глупости» по рассказам Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света» показали в феврале в Одном театре.
Также к премьере фонд «Вольное Дело» организовал выставку о кубанских казаках XIX-XX веков. Она воссоздает жизнь казачьих хуторов за несколько десятилетий до Гражданской войны.
На экспозиции представлены предметы культуры казаков и аудиозаписи кубанской балачки: хуторские байки, песни и рассказы казачьих семей начала XX века.
Выставка продлится в фойе театра до 27 июня.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка станковой графики «Мои года…».