В театре Краснодара показали кубанский вестерн и открыли выставку о казачьей культуре

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» переиздал рассказы кубанского писателя Николая Канивецкого и поддержал их постановку в театре

В Театре драмы на презентации сборника новелл Николая Канивецкого «Было времячко» показали спектакль «Как Степан Грищенко за горилкой ходил».

Побалакаем:

Произведения написаны с использованием кубанской балачки — уникального диалекта, мало зафиксированного в литературе и сегодня почти утраченного. Он был распространен у казаков Кубани и Дона и имел смешанную русско-украинскую основу. 

Рассказы Канивецкого с балачкой нашли в дореволюционных газетах и переиздали в издательстве «РИПОЛ классик» с орфографией автора. В планах фонда — выпустить аудиокнигу по этим рассказам и подготовить издание с комментариями.

Новеллы в жанре «кубанского вестерна» поставила московский режиссер Ирина Васильева. На спектакле комедия сменялась трагедией, рассказчики становились героями, а предметы «оживали».

Предыдущий спектакль этой серии — «Пахлава глупости» по рассказам Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света» показали в феврале в Одном театре. 

  • © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Также к премьере фонд «Вольное Дело» организовал выставку о кубанских казаках XIX-XX веков. Она воссоздает жизнь казачьих хуторов за несколько десятилетий до Гражданской войны.

На экспозиции представлены предметы культуры казаков и аудиозаписи кубанской балачки: хуторские байки, песни и рассказы казачьих семей начала XX века. 

  • © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Выставка продлится в фойе театра до 27 июня.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка станковой графики «Мои года…».

Вольное дело Выставки Казачество Книги Олег Дерипаска Театры

Новости

В Краснодарском крае отравились 15 дорожников, строящих трассу Краснодар — Керчь. СК проводит проверку
В Краснодаре планируют создать два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской
Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды. Проблему не могут решить несколько лет
Преступление, наказание и проклятие. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 22 июня
Директором департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара станет Артем Губский
В Дагестане произошло массовое ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой. Погибли 8 человек

Лента новостей

Южная готика: 14 живописных кладбищ в горах и на побережьях Анапы, Геленджика и Новороссийска
Вчера, 13:00
Южная готика: 14 живописных кладбищ в горах и на побережьях Анапы, Геленджика и Новороссийска
На мосте между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв
Сегодня, 08:52
На мосте между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв
«Это была важная артерия»
Вчера, 18:40
«Это была важная артерия»
Власти Краснодарского края предложили построить мост у Федоровского гидроузла спустя год после аварии

Реклама на сайте