В театре Краснодара показали кубанский вестерн и открыли выставку о казачьей культуре

Произведения написаны с использованием кубанской балачки — уникального диалекта, мало зафиксированного в литературе и сегодня почти утраченного. Он был распространен у казаков Кубани и Дона и имел смешанную русско-украинскую основу.



Рассказы Канивецкого с балачкой нашли в дореволюционных газетах и переиздали в издательстве «РИПОЛ классик» с орфографией автора. В планах фонда — выпустить аудиокнигу по этим рассказам и подготовить издание с комментариями.



Новеллы в жанре «кубанского вестерна» поставила московский режиссер Ирина Васильева. На спектакле комедия сменялась трагедией, рассказчики становились героями, а предметы «оживали».



Предыдущий спектакль этой серии — «Пахлава глупости» по рассказам Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света» показали в феврале в Одном театре.