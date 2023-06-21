В Краснодаре открылась выставка станковой графики «Мои года…»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 21 июня открылась юбилейная выставка Владимира Солодовника «Мои года…»

Излюбленный вид станковой тиражной графики автора — офорт с акватинтой. В этой технике представлены серии пейзажей, жанровых композиций и так называемых портретов животных.

По словам пресс-службы музея Коваленко, анималистические серии Солодовника уникальны и не имеют аналогов в изобразительном искусстве юга России. Художник изображает животных, рыб и птиц в естественной для них среде обитания.

«Мастер первый на Кубани стал певцом приазовских плавней, населённых дикими утками, гусями, нырками и прочей живностью. Он создал большие серии этюдов и картин, на которых изображает ландшафты плавней — каналы, поросшие камышом, лиманы», — добавили в пресс-службе музея.

В течение своей творческой жизни Владимир Солодовник развивает идею экологии природы и человека и защиты окружающей среды. Автора волнует окружающий мир во всей его полноте.

Выставка работает до 2 июля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-200 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Зацепи кофе» 24 июня состоится очередная встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги: «Кит на краю света» Джона Айронмонгера и «Женщины Лазаря» Марины Степновой.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

«Это была важная артерия». Власти Краснодарского края предложили построить мост у Федоровского гидроузла спустя год после аварии
В спецприемнике Ростова-на-Дону умер активист. СК завел уголовное дело о доведении до самоубийства
Искусственный интеллект будет оценивать навыки медиков. Систему создают в майкопском университете
Глава Усть-Лабинского района ушел с должности. Его место займет бывший мэр районного центра
Минтранс Краснодарского края сообщил, когда автобусы и грузовики поедут по новому Яблоновскому мосту
Мэрия Сочи пообещала компенсации пострадавшим от наводнения. На это нужно 3,6 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте