В Краснодаре открылась выставка станковой графики «Мои года…»
В Краснодарском музее имени Коваленко 21 июня открылась юбилейная выставка Владимира Солодовника «Мои года…»
Излюбленный вид станковой тиражной графики автора — офорт с акватинтой. В этой технике представлены серии пейзажей, жанровых композиций и так называемых портретов животных.
По словам пресс-службы музея Коваленко, анималистические серии Солодовника уникальны и не имеют аналогов в изобразительном искусстве юга России. Художник изображает животных, рыб и птиц в естественной для них среде обитания.
«Мастер первый на Кубани стал певцом приазовских плавней, населённых дикими утками, гусями, нырками и прочей живностью. Он создал большие серии этюдов и картин, на которых изображает ландшафты плавней — каналы, поросшие камышом, лиманы», — добавили в пресс-службе музея.
В течение своей творческой жизни Владимир Солодовник развивает идею экологии природы и человека и защиты окружающей среды. Автора волнует окружающий мир во всей его полноте.
Выставка работает до 2 июля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-200 рублей.
Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Зацепи кофе» 24 июня состоится очередная встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги: «Кит на краю света» Джона Айронмонгера и «Женщины Лазаря» Марины Степновой.