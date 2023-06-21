В Краснодаре открылась выставка станковой графики «Мои года…»

Излюбленный вид станковой тиражной графики автора — офорт с акватинтой. В этой технике представлены серии пейзажей, жанровых композиций и так называемых портретов животных.

По словам пресс-службы музея Коваленко, анималистические серии Солодовника уникальны и не имеют аналогов в изобразительном искусстве юга России. Художник изображает животных, рыб и птиц в естественной для них среде обитания.

«Мастер первый на Кубани стал певцом приазовских плавней, населённых дикими утками, гусями, нырками и прочей живностью. Он создал большие серии этюдов и картин, на которых изображает ландшафты плавней — каналы, поросшие камышом, лиманы», — добавили в пресс-службе музея.

В течение своей творческой жизни Владимир Солодовник развивает идею экологии природы и человека и защиты окружающей среды. Автора волнует окружающий мир во всей его полноте.

Выставка работает до 2 июля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-200 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Зацепи кофе» 24 июня состоится очередная встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги: «Кит на краю света» Джона Айронмонгера и «Женщины Лазаря» Марины Степновой.