Под Ростовом-на-Дону загорелся рынок. Крупный пожар тушат с воздуха

Ростовская область

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  • © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области
    © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области

Огонь на рынке в Аксайском районе охватил 2 тыс. кв. метров. К месту направили вертолет и поезд

Около 6:30 в поселке Янтарный Ростовской области начался пожар на рынке «Классик» на Малом Зеленом кольце. В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки.

Рынок «Классик»

Рынок «Классик»

Огонь охватил 2 тыс. кв метров. К месту направили пожарный поезд. Также пожар тушат с воздуха.

На месте работают более 60 спасателей. Уточняется, что изначально на рынке загорелись склады.

Обновление: Вертолет осуществил 10 сбрососв воды по 3 тонны. В 9:50 пожар локализовали. 

Новость дополняется.

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Под Ростовом-на-Дону загорелся рынок. Крупный пожар тушат с воздуха
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