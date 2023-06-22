Под Ростовом-на-Дону загорелся рынок. Крупный пожар тушат с воздуха
Огонь на рынке в Аксайском районе охватил 2 тыс. кв. метров. К месту направили вертолет и поезд
Около 6:30 в поселке Янтарный Ростовской области начался пожар на рынке «Классик» на Малом Зеленом кольце. В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки.
Огонь охватил 2 тыс. кв метров. К месту направили пожарный поезд. Также пожар тушат с воздуха.
На месте работают более 60 спасателей. Уточняется, что изначально на рынке загорелись склады.
Обновление: Вертолет осуществил 10 сбрососв воды по 3 тонны. В 9:50 пожар локализовали.
Новость дополняется.