РНКБ выдал больше 50 млрд рублей на строительство многоквартирных домов в 2022 году

По итогам 2022 года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 800 тыс. кв. метров на сумму около 50 млрд рублей

Сейчас на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 12 проектов общей площадью порядка 275 тыс. кв. метров на сумму более 20 млрд рублей.

Начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование по ФЗ-214, банк одобрил и подписал 73 сделки по проектам общей площадью более 1,8 млн кв. метров на более чем 93 млрд рублей.

При проектном финансировании средства дольщиков многоквартирного жилья хранятся на специальных эскроу-счетах и поступают застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию.

«Наши объемы проектного финансирования в 2022 году увеличились более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, при этом значительная часть этих объектов строится на территории Крыма и Севастополя. В новом 2023 году мы рассчитываем, что общая площадь объектов, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ, превысит 2 млн квадратных метров», — говорит вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Если клиент РНКБ берет в ипотеку на первичном рынке жилье, строящееся по проектному финансированию банка, скидка к его ставке составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% по госпрограмме «IT-ипотека», от 5% — по «Семейной ипотеке», и от 7% — по «Господдержке 2020».

Около 80% всех ипотечных ипотек в новостройках в 2022 году РНКБ выдал по льготным госпрограммам со сниженной процентной ставкой. Сегодня ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ — от 8%.