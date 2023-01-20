РНКБ выдал больше 50 млрд рублей на строительство многоквартирных домов в 2022 году

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

По итогам 2022 года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 800 тыс. кв. метров на сумму около 50 млрд рублей

Сейчас на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 12 проектов общей площадью порядка 275 тыс. кв. метров на сумму более 20 млрд рублей.

Начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование по ФЗ-214, банк одобрил и подписал 73 сделки по проектам общей площадью более 1,8 млн кв. метров на более чем 93 млрд рублей.

При проектном финансировании средства дольщиков многоквартирного жилья хранятся на специальных эскроу-счетах и поступают застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию.

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«Наши объемы проектного финансирования в 2022 году увеличились более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, при этом значительная часть этих объектов строится на территории Крыма и Севастополя. В новом 2023 году мы рассчитываем, что общая площадь объектов, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ, превысит 2 млн квадратных метров», — говорит вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Если клиент РНКБ берет в ипотеку на первичном рынке жилье, строящееся по проектному финансированию банка, скидка к его ставке составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% по госпрограмме «IT-ипотека», от 5% — по «Семейной ипотеке», и от 7% — по «Господдержке 2020».

Около 80% всех ипотечных ипотек в новостройках в 2022 году РНКБ выдал по льготным госпрограммам со сниженной процентной ставкой. Сегодня ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ — от 8%.

Ранее Юга.ру рассказывали, какие изменения в программе льготной ипотеки ждут россиян в 2023 году.

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