Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм про Шанель и Стравинского

28 июня в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Коко Шанель и Игорь Стравинский»

Этот художественный фильм французского режиссер Яна Кунена закрывал Каннский кинофестиваль 2009 года. В основе сценария лежит роман Криса Гринхала «Коко и Игорь». В те годы ведущий дизайнер дома «Шанель» Карл Лагерфельд оказывал посильную помощь в создании фильма.

В ленте рассказывается об отношениях между кутюрье Коко Шанель и Игорем Стравинским, которые возникли у них в Париже в 1920 году. Именно в этот период композитор начинает сочинять произведения в новом стиле, а кутюрье вместе со своим парфюмером Эрнестом Бо создает легендарные Chanel No. 5.

После показа кандидат философских наук и заместитель директора Южного филиала Института наследия Тимофей Коваленко обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.