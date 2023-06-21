В Феодосии приостановили движение поездов из-за повреждения путей
Утром 21 июня в Феодосии на два часа приостановили железнодорожное движение
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. На месте работают профильные службы, пострадавших нет. Движение обещают восстановить в течение двух часов. Что именно произошло — не уточняется.
Советник главы полуострова Олег Крючков добавил, что отменены две электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовна будут отправлены автобусами.
Обновлено. Телеграм-канал Baza сообщил, что неизвестные подорвали железную дорогу. СМИ пишет о взрыве и диверсии. Официально такой информации нет.
Позже информация о взрыве появилась и в других источниках:
Обновлено. Позже советник главы Крыма сообщил, что движение восстановлено.
Обновлено. Позже пресс-служба «Крымской железной дороги» прокомментировала ситуацию так:
«Сегодня, 21 июня в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка — Айвазовская было повреждено ж/д полотно».
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