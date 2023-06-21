В Феодосии приостановили движение поездов из-за повреждения путей

Утром 21 июня в Феодосии на два часа приостановили железнодорожное движение

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. На месте работают профильные службы, пострадавших нет. Движение обещают восстановить в течение двух часов. Что именно произошло — не уточняется.

Советник главы полуострова Олег Крючков добавил, что отменены две электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовна будут отправлены автобусами.

Обновлено. Телеграм-канал Baza сообщил, что неизвестные подорвали железную дорогу. СМИ пишет о взрыве и диверсии. Официально такой информации нет.

Позже информация о взрыве появилась и в других источниках: