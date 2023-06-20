В Каневском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП

Краснодарский край

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  • © фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю https://t.me/mvd_23/3161
    © фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю https://t.me/mvd_23/3161

Утром 20 июня в Каневском районе Кубани в ДТП погибли два человека

В 9 утра 20 июня на автодороге Краснодар — Ейск водитель Nissan Sunny совершал обгон по встречной полосе в разрешенном месте и столкнулся с автовозом Mercedes-Benz Actros.

На месте ДТП, до приезда скорой помощи, погибли 52-летний водитель легковушки и его 51-летняя пассажирка, сообщили в МВД региона.

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае три человека погибли в лобовом ДТП.

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