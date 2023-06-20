В Краснодарском крае три человека погибли в лобовом ДТП
Вечером 19 июня на трассе Крымск — Славянск-на-Кубани произошло смертельное ДТП
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю, 24-летний водитель Hyundai Accent при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.
В результате погибли оба водителя и 50-летняя пассажирка Lada. Еще две пассажирки отечественной легковушки госпитализированы в тяжелом состоянии.
Как писали Юга.ру, в Геленджике в ДТП с несовершеннолетним водителем пострадали семь человек.
18 июня, 10:15В Краснодаре открыли новый Яблоновский мост
В Адыгее он ведет к узкому тоннелю, кошмару для пешеходов и застройке промзоны