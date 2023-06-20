В Краснодарском крае три человека погибли в лобовом ДТП

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/krasnodarkray1
    © Кадр из видео t.me/krasnodarkray1

Вечером 19 июня на трассе Крымск — Славянск-на-Кубани произошло смертельное ДТП

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю, 24-летний водитель Hyundai Accent при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.

В результате погибли оба водителя и 50-летняя пассажирка Lada. Еще две пассажирки отечественной легковушки госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как писали Юга.ру, в Геленджике в ДТП с несовершеннолетним водителем пострадали семь человек. 

ДТП смерть

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