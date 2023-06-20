В Краснодарском крае три человека погибли в лобовом ДТП

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю, 24-летний водитель Hyundai Accent при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.

В результате погибли оба водителя и 50-летняя пассажирка Lada. Еще две пассажирки отечественной легковушки госпитализированы в тяжелом состоянии.