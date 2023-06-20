В Краснодаре с начала года оштрафовали больше 50 черных мусорщиков. В крае выросло количество нелегальных свалок

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани за 2022 год в 1,5 раза выросло количество незаконных свалок. В Краснодаре за полгода составили полсотни протоколов за выброс мусора из грузовых машин

В Краснодаре 20 июня к административной ответственности привлекли трех водителей, которые перевозили строительный мусор без специальной лицензии. Выкинуть его планировали на улице Бородинской в районе хутора Молькино, рассказали в пресс-службе УМВД города.

Отходы перевозили на грузовиках. Автомобили изъяли до решения суда. Водителям грозят штрафа до 2,5 тыс. рублей. 

Еще один случай несанкционированного выброса мусора зафиксировали в минувшие выходные в станице Старокорсунской. Тех, кто выбрасывал мусор, привлекут к административной ответственности и изымут их автомобили.

Кроме того, с начала 2023 года в краевой столице составили больше 55 административных протоколов в отношении водителей за выгрузку мусора в неположенном месте. Больше всего таких случаев зарегистрировали на территории Западного и Прикубанского округов, а также в Калининском сельском округе.

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В начале июня мэр Краснодара Евгений Наумов написал в своем телеграме, что в городе решают проблему с нелегальными свалками и теми, кто вывозит туда мусор:

«Обсудили алгоритмы борьбы с нелегальными свалками. Проработали конкретные меры, которые должны упростить бюрократические процессы по наказанию «чёрных мусорщиков». А за прямое уничтожение природы оно должно быть скорым и жестоким».

Также за 2022 год в Краснодарском крае в 1,5 раза выросло количество нелегальных свалок, пишет «РБК Краснодар». На конец 2021 года в регионе зафиксировали 118 незаконных свалок, а в 2022 году их количество составило 167.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край не смог уложиться в сроки проведения мусорной реформы. Гендиректор РЭО Денис Буцаев сказал, что в ближайшее время Кубань может столкнуться с невозможностью использования существующих полигонов.

Краснодар Мусор Полиция ТБО

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