В Краснодаре с начала года оштрафовали больше 50 черных мусорщиков. В крае выросло количество нелегальных свалок

На Кубани за 2022 год в 1,5 раза выросло количество незаконных свалок. В Краснодаре за полгода составили полсотни протоколов за выброс мусора из грузовых машин

В Краснодаре 20 июня к административной ответственности привлекли трех водителей, которые перевозили строительный мусор без специальной лицензии. Выкинуть его планировали на улице Бородинской в районе хутора Молькино, рассказали в пресс-службе УМВД города.

Отходы перевозили на грузовиках. Автомобили изъяли до решения суда. Водителям грозят штрафа до 2,5 тыс. рублей.

Еще один случай несанкционированного выброса мусора зафиксировали в минувшие выходные в станице Старокорсунской. Тех, кто выбрасывал мусор, привлекут к административной ответственности и изымут их автомобили.

Кроме того, с начала 2023 года в краевой столице составили больше 55 административных протоколов в отношении водителей за выгрузку мусора в неположенном месте. Больше всего таких случаев зарегистрировали на территории Западного и Прикубанского округов, а также в Калининском сельском округе.