В Краснодаре три поселка остались без газа из-за аварии. Идет ремонт

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Три краснодарских поселка остались без газа из-за аварии, идет ремонт коммуникаций

Вечером 19 июня в мэрии Краснодара сообщили, что из-за ошибки подрядной организации при проведении строительно-монтажных работ произошла авария. Повредили газораспределительную сеть высокого давления.

По данным администрации, без газа остались жители квартир и частных домов в КП «Греция», пос. Прогресс и ОПХ «Центральное» 3-е отделение.

В 11:45 20 июня в ЕДДС Краснодара сообщили, что идут работы по ремонту, но там не уточнили, какое потребуется время.

Информацию по восстановлению сети можно получить по номеру диспетчерской службы АО «Краснодаргоргаз» — «114».

Обновлено. В 12:24 в ЕДДС города также сообщили об отключении электроэнергии в Карасунском округе Краснодара:

«Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены  ПС «Восточная Промзона-411», РП-74, ТП-515Б и 9 трансформаторных подстанций».

Света нет на улицах Базарной, Соборной, Есенина, Булатной, Покровской, Богатырской и Андреевской. Сообщается, что на месте работает аварийная бригада.

Аварии Газ Газпром Краснодар

Новости

Санатории на Кавминводах не будут возвращать государству
В Каневском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП
В Краснодаре с начала года оштрафовали больше 50 черных мусорщиков. В крае выросло количество нелегальных свалок
Промпарк в Анапе, трасса Краснодар — Геленджик и 50,4 млрд на туризм. Власти Краснодарского края заключили соглашений на 310 млрд рублей на ПМЭФ-2023
В Краснодаре три поселка остались без газа из-за аварии. Идет ремонт
В СМИ сообщают о вероятном открытии аэропорта «Краснодар». Рассказываем детали

Лента новостей

В Краснодаре открыли новый Яблоновский мост
18 июня, 10:15
В Краснодаре открыли новый Яблоновский мост
В Адыгее он ведет к узкому тоннелю, кошмару для пешеходов и застройке промзоны
В Кабардино-Балкарии три сестры погибли в сгоревшей машине
Вчера, 18:35
В Кабардино-Балкарии три сестры погибли в сгоревшей машине
СМИ пишут о самоубийстве
В Адыгее мужчину унесло течением реки Белой
Вчера, 17:39
В Адыгее мужчину унесло течением реки Белой
Спасатели ищут его с 18 июня

Реклама на сайте