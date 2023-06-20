В Краснодаре три поселка остались без газа из-за аварии. Идет ремонт

Три краснодарских поселка остались без газа из-за аварии, идет ремонт коммуникаций

Вечером 19 июня в мэрии Краснодара сообщили, что из-за ошибки подрядной организации при проведении строительно-монтажных работ произошла авария. Повредили газораспределительную сеть высокого давления.

По данным администрации, без газа остались жители квартир и частных домов в КП «Греция», пос. Прогресс и ОПХ «Центральное» 3-е отделение.

В 11:45 20 июня в ЕДДС Краснодара сообщили, что идут работы по ремонту, но там не уточнили, какое потребуется время.

Информацию по восстановлению сети можно получить по номеру диспетчерской службы АО «Краснодаргоргаз» — «114».