В Краснодаре три поселка остались без газа из-за аварии. Идет ремонт
Три краснодарских поселка остались без газа из-за аварии, идет ремонт коммуникаций
Вечером 19 июня в мэрии Краснодара сообщили, что из-за ошибки подрядной организации при проведении строительно-монтажных работ произошла авария. Повредили газораспределительную сеть высокого давления.
По данным администрации, без газа остались жители квартир и частных домов в КП «Греция», пос. Прогресс и ОПХ «Центральное» 3-е отделение.
В 11:45 20 июня в ЕДДС Краснодара сообщили, что идут работы по ремонту, но там не уточнили, какое потребуется время.
Информацию по восстановлению сети можно получить по номеру диспетчерской службы АО «Краснодаргоргаз» — «114».
Обновлено. В 12:24 в ЕДДС города также сообщили об отключении электроэнергии в Карасунском округе Краснодара:
«Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Восточная Промзона-411», РП-74, ТП-515Б и 9 трансформаторных подстанций».
Света нет на улицах Базарной, Соборной, Есенина, Булатной, Покровской, Богатырской и Андреевской. Сообщается, что на месте работает аварийная бригада.