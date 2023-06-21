В Краснодаре покажут спектакль по мотивам повести «Винo из одуванчиков»

Краснодарский край

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  • © Изображение от rawpixel.com на Freepik
    © Изображение от rawpixel.com на Freepik

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 25 июня состоится показ спектакля «Летнее утро, летняя ночь»

В основе постановки лежит повесть «Винo из одуванчиков» американского писателя Рэя Брэдбери. По словам организаторов, зрители окажутся в маленьком городке, наполненном запахом свежескошенной травы, детским смехом, летними приключениями и даже маленькими интригами.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 850 рублей. Купить можно здесь. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Произведение Брэдбери «Винo из одуванчиков» впервые издано в 1957 году. Вместе с романами «Лето, прощай!» и «Надвигается беда» представляет трилогию воспоминаний писателя о детстве, проведённом в Уокигане.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в баре «Дом культуры» 22 июня состоится лекция «Трагическая история катарской ереси, или Как обращаться с еретиком, земельный надел которого соблазнительно больше твоего».

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

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В Краснодаре покажут спектакль по мотивам повести «Винo из одуванчиков»
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