В Краснодаре покажут спектакль по мотивам повести «Винo из одуванчиков»

В основе постановки лежит повесть «Винo из одуванчиков» американского писателя Рэя Брэдбери. По словам организаторов, зрители окажутся в маленьком городке, наполненном запахом свежескошенной травы, детским смехом, летними приключениями и даже маленькими интригами.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 850 рублей. Купить можно здесь. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Произведение Брэдбери «Винo из одуванчиков» впервые издано в 1957 году. Вместе с романами «Лето, прощай!» и «Надвигается беда» представляет трилогию воспоминаний писателя о детстве, проведённом в Уокигане.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в баре «Дом культуры» 22 июня состоится лекция «Трагическая история катарской ереси, или Как обращаться с еретиком, земельный надел которого соблазнительно больше твоего».