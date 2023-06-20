Краснодарцев приглашают на лекцию, посвященную ереси

В Краснодаре в баре «Дом культуры» 22 июня состоится лекция «Трагическая история катарской ереси, или Как обращаться с еретиком, земельный надел которого соблазнительно больше твоего»

Вместе с лектором образовательного проекта Vita Nuova Олегом Бокоевым слушатели посмотрят на богословскую и социальную христианскую критику, обсудят специфическую ритуалистику катаров, увидят рождение инквизиции и оценят результат излишней наглости в обращении с товарищами-католиками.

Начало в 20:00. Стоимость участия 500 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Бар «Дом культуры» находится по адресу улица Красная, 70 (гастроквартал Publika).

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают посмотреть под открытым небом и обсудить с историком фильм «Бонни и Клайд» 1967 года. Сюжет рассказывает об известных американских грабителях, действовавших во главе банды во времена Великой депрессии в США.