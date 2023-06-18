Защитник «Краснодара» Кайо продолжит играть за клуб в следующем сезоне
Нето Хеновес, агент полузащитника «Краснодра» Кайо, рассказал о будущем своего 27-летнего подопечного
«Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне. У него контракт. Любая информация о его возможном уходе — это не более, чем слухи», — сказал Хеновес в беседе с корреспондентом Sport24.
Ранее появилась информация, что игрой защитника недоволен главный тренер «быков» Владимир Ивич, поэтому клуб хочет продать футболиста.
Кайо дебютировал за основу «Краснодара» 22 сентября 2019 года в гостевом матче 10 тура РПЛ против ЦСКА. В минувшем сезоне провел в РПЛ 20 матчей и отметился одним голевым пасом.
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