До конца курортного сезона в Краснодарском крае грузовикам можно ездить только ночью

Пресс-служба Упрдор «Черноморье» сообщила, что по основным туристическим маршрутам Краснодарского края с 15 июля до 15 сентября грузовики тяжелее 15 тонн будут передвигаться только ночью. Ограничение призвано разгрузить трассы в курортный сезон.

Запрет введут на участках:

А-146 Краснодар — Верхнебаканский (от станицы Северской до Крымска) с 8:00 до 20:00 ежедневно;

А-147 Джубга — Сочи с 8:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье и с 8:00 до 21:00 по праздникам.

Водителям большегрузов рекомендуют обращать внимание на знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».



Ограничения не касаются:

пассажирского транспорта;

транспорта «Почты России»;

грузовиков без прицепа до 26 тонн, которые обслуживают предприятия в зоне знаков 3.4.

Объехать А-146 можно по федеральной трассе А-289 и по региональным дорогам между Славянском-на-Кубани, Крымском и Джигинкой.



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