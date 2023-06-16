До конца курортного сезона в Краснодарском крае грузовикам можно ездить только ночью

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Кубани ограничат движение большегрузов тяжелее 15 тонн по туристическим маршрутам с 15 июля

Пресс-служба Упрдор «Черноморье» сообщила, что по основным туристическим маршрутам Краснодарского края с 15 июля до 15 сентября грузовики тяжелее 15 тонн будут передвигаться только ночью. Ограничение призвано разгрузить трассы в курортный сезон.

На трассе в Адыгее обвалилась часть дороги:

Запрет введут на участках:

  • А-146 Краснодар — Верхнебаканский (от станицы Северской до Крымска) с 8:00 до 20:00 ежедневно;
  • А-147 Джубга — Сочи с 8:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье и с 8:00 до 21:00 по праздникам.

Водителям большегрузов рекомендуют обращать внимание на знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Ограничения не касаются:

  • пассажирского транспорта;
  • транспорта «Почты России»;
  • грузовиков без прицепа до 26 тонн, которые обслуживают предприятия в зоне знаков 3.4.

Объехать А-146 можно по федеральной трассе А-289 и по региональным дорогам между Славянском-на-Кубани, Крымском и Джигинкой.

Ранее Юга.ру писали, что наш редактор проехал по новой платной дороге бесплатно. Репортаж с Дальнего Западного обхода Краснодара читайте здесь.

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