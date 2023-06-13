На трассе в Адыгее обвалилась часть дороги. На участке ввели реверсивное движение

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»
    © Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»

Из-за оползня обрушился участок трассы А-159 Майкоп — Гузерипль. Движение там регулируют в ручном режиме

На трассе А-159 Майкоп — Гузерипль оползень обрушил часть дороги на подъезде к Кавказскому Государственному биосферному заповеднику. Там ввели реверсивное движение и перевели его в ручной режим, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье». 

Сообщается, что дорога обрушилась накануне вечером. За участком ввели круглосуточное наблюдение. Дорожники разрабатывают оперативные меры для локализации оползня, устранения угроз дороге и восстановления движения в штатном режиме.

О ситуации уведомили власти Адыгеи. Рассматривается вопрос о введении ограничения для большегрузного транспорта. Сейчас автомобили там пропускают по одному.

Как писали Юга.ру, 8 июня оползень сошел на Шаумянском перевале и разрушил часть дороги. В Шаумянском поселении ввели режим ЧС муниципального уровня.

Дороги Майкоп Ремонт дорог

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