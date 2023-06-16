В Армавире 15-летнего подростка обвинили в подготовке теракта

В отношении 15-летнего жителя Армавира возбудили уголовное дело. Его обвиняют в подготовке теракта

Управление СК России по Краснодарскому краю сообщило, что подросток в Армавире готовил теракт. По версии следствия, 15-летний мальчик «в целях устрашения населения» планировал поджечь одно из общеобразовательных учреждений города.

По данным силовиков, подросток самостоятельно изготовил зажигательную смесь и начал собирать самодельное оружие. Все это он хранил в хозяйственной постройке во дворе своего дома.

Материалы в СКР передали сотрудники УФСБ края. Несовершеннолетнему предъявили обвинение в приготовлении к совершению террористического акта (ч.1 ст.30,ч.1 ст.205 УК РФ). Расследование дела продолжается, подростка поместили под стражу.