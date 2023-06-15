«Очень громко было и очень страшно». Жители Краснодара услышали звук, похожий на взрыв
В ночь на 15 июня в краснодарцев напугал звук, напоминающий взрыв
В Краснодаре 15 июня около 00:25 ночи был слышен громкий звук, похожий на взрыв. Его было слышно в разных районах города, написали в соцсетях.
В телеграме опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал звук.
Позже в соцсетях появилась информация, что после грохота жители поселка Плодородного увидели в поле горящий объект. На место приехали пожарные. Как рассказал журналисту Юга.ру очевидец — в поле горел мусор.
Официальной информации о случившемся пока нет. Юга.ру направили запрос в ГУ МЧС Краснодарского края.
Новость дополняется.
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