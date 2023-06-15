«Очень громко было и очень страшно». Жители Краснодара услышали звук, похожий на взрыв

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодар © Фото Gutaper, freepik.com
    Краснодар © Фото Gutaper, freepik.com

В ночь на 15 июня в краснодарцев напугал звук, напоминающий взрыв

В Краснодаре 15 июня около 00:25 ночи был слышен громкий звук, похожий на взрыв. Его было слышно в разных районах города, написали в соцсетях. 

В телеграме опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал звук.

Позже в соцсетях появилась информация, что после грохота жители поселка Плодородного увидели в поле горящий объект. На место приехали пожарные. Как рассказал журналисту Юга.ру очевидец — в поле горел мусор.

Официальной информации о случившемся пока нет. Юга.ру направили запрос в ГУ МЧС Краснодарского края.

Новость дополняется.

Безопасность Краснодар

Новости

«Очень громко было и очень страшно». Жители Краснодара услышали звук, похожий на взрыв
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Красота по-американски»
В Краснодаре откроется выставка натюрмортов и марин «В памяти светлых чувств»
Под Анапой археологи нашли римский легионерский шлем в хорошем состоянии
В адыгейский филиал фонда «Защитники Отечества» обратилось около 70 участников СВО и их близких
Затопило улицы и смыло в море машину. Собрали последствия непогоды в Сочи

Лента новостей

«Муж попросил не подавать в суд»
Вчера, 15:11
«Муж попросил не подавать в суд»
Несколько историй женщин из Краснодара о том, как в России не любят платить алименты
В Сочи изменилось расписание пригородных поездов
Вчера, 14:21
В Сочи изменилось расписание пригородных поездов
В Краснодаре спецслужбы оцепили два здания поликлиники в микрорайоне Молодежном — соцсети
Вчера, 13:27
В Краснодаре спецслужбы оцепили два здания поликлиники в микрорайоне Молодежном — соцсети

Реклама на сайте