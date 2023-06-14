В адыгейский филиал фонда «Защитники Отечества» обратилось около 70 участников СВО и их близких

14 июня Мурата Кумпилов обсудил с кабмином Адыгеи поддержку участников спецоперации в Украине и членов их семей

«В учреждение уже поступило около 70 обращений, основная часть которых касается установления статуса ветерана боевых действий, решения социально-бытовых вопросов. Все вопросы отрабатываются во взаимодействии с республиканским Министерством труда и социального развития и главами муниципалитетов», — сообщил Потоков.

Об открытии адыгейского отделения «Защитников Отечества» стало известно в конце марта. Тогда открыть филиал планировали планируют к 1 июня, утверждая, что «фонд заработает раньше».

«Нужна системная работа. За каждой семьей <...> закреплены соцработники, составлены социальные карты. Главы территорий должны видеть нужды подопечных и оперативно помогать им в решении всех вопросов. Кроме того — получайте обратную связь от самих бойцов, чтобы понимать, что им необходимо. Нужно мобилизовать все силы, все ресурсы республики, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой, и их семьи», — прокомментировал Кумпилов доклад Потокова.

Глава Адыгеи также отметил, что в республике внедрены все федеральные меры поддержки бойцов и их близких, а также ряд региональных льгот. Он добавил, что его коллеги разрабатывают дополнительные меры господдержки.

В заседании также участвовали председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, председатель адыгейского кабинета министров Анзаур Керашев, члены кабмина, руководители профильных ведомств и главы территорий.