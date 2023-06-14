В Ростовской области загорелась теплоэлектростанция. На месте работают пожарные

Ростовская область

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  • © Кадр из видео t.me/donnewsru
    © Кадр из видео t.me/donnewsru

Днем 14 июня загорелась Новочеркасская ГРЭС. Огонь охватил 200 кв. метров

Около 13:40 в Новочеркасске загорелась ГРЭС. В пресс-службе областного МЧС сообщили, что горят 200 кв. метров кровли шестого энергоблока. 

Огонь тушат 46 сотрудников МЧС с помощью 45 единиц техники.

Обновление: в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что открытое горение ликвидировано. Эвакуировали 150 человек.

Обновление: в 15:22 происшествие прокомментировал губернатор Ростовской области. Василий Голубев заявил, что «информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции».

Также глава региона написал, что работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии. Голубев подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию о трех пострадавших.

Напомним, в соцсетях 14 июня появилась информация о том, что в Краснодаре спецслужбы оцепили две поликлиники. Ситуацию в МВД и МЧС не комментировали. Подробности здесь.

МЧС Пожары

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