В Ростовской области загорелась теплоэлектростанция. На месте работают пожарные

Около 13:40 в Новочеркасске загорелась ГРЭС. В пресс-службе областного МЧС сообщили, что горят 200 кв. метров кровли шестого энергоблока.

Обновление: в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что открытое горение ликвидировано. Эвакуировали 150 человек.

Обновление: в 15:22 происшествие прокомментировал губернатор Ростовской области. Василий Голубев заявил, что «информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции».

Также глава региона написал, что работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии. Голубев подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию о трех пострадавших.